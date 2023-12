Welche Klima-Maßnahmen in Österreich Sinn machen

Zwei Wochen tagten im angenehm temperierten Dubai (ca. 29 Grad bei Tag, 20 Grad bei Nacht) 84.000 Klimabewegte (entspricht 560 vollbesetzten A320-Jets) und tanzten um das geblähte Kalb der menschengemachten Ausdünstungen. Die Konzentration in der Atmosphäre zeigt seit der ersten Konferenz in Genf, 1979, trotz der bisherigen 27 Zusammenkünfte leider nicht die geringste Reaktion auf all die in Windeseile errichteten Windräder, Solaranlagen, Elektroautos und Wärmepumpen. Die täglichen Prophezeiungen des unmittelbar bevorstehenden Hitzetodes der Menschheit wurden im selben Maße lautstärker, in dem er jeweils ausblieb.