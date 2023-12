„Schwachsinn!“ Feller übt Kritik am Ski-Kalender

Brennsteiner sagte, die eigene Form sei für ihn derzeit schwer einzuschätzen. Erst am Donnerstag trainierte er wieder auf Schnee, in Alta Badia soll am Samstag noch die Trainingspiste herangezogen werden. Um für das Riesentorlauf-Doppel, noch dazu auf einer so langen Strecke wie der Gran Risa, fit zu sein, wurde unter der Woche aber zuerst regenerativ und dann fleißig an der Kondition gearbeitet. „Das erfordert doch einiges an Körndln“, weiß der Salzburger aus Erfahrung.