Ausfall im ÖSV-Lager - jetzt darf ein Debütant ran

In Quali den Kürzeren gezogen

Dabei sah es am frühen Nachmittag noch so aus, als ob Zwischenbruggers Mellauer Vereinskollege Patrick Feurstein der einzige Vorarlberger wäre, der am WM-Ort von 2009 im RTL starten darf. Grund: Noel war beim Europacup-„Riesen“ in Zinal (Sz) nicht über Rang 23 - 2,25 Sekunden hinter Sieger Leo Anguenot (Fra) - hinausgekommen und hatte damit in der internen Quali gegen den Tiroler Joshua Sturm den Kürzeren gezogen.