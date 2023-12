„Wenn du Glück hast, findest du selbst dein Paket“

Kritik an Paketbranche

Kritik an den Zuständen in der Paketbranche äußerte am Freitag auch wieder die Gewerkschaft vida. So seien in der Weihnachtszeit bei selbstständigen Paketzustellern sechs Arbeitstage pro Woche mit jeweils 14-Stunden-Tagen an der Tagesordnung. In Wien müssten Zusteller pro Tag teils mindestens 250 Pakete ausfahren. Viele davon landen anstatt bei den Adressaten dann in den Paketshops.