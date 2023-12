Behörde musste in Heim Noroviren-Alarm auslösen

Als sich der Insider an die „Krone“ wendet, sprudelt die Kritik nur so aus ihm heraus: Obwohl etwa 20 Bewohner und Mitarbeiter des von der Caritas betriebenen Hauses St. Elisabeth in St. Pölten bereits Magen-Darm-Beschwerden hatten und man im Heim genau wisse, wie sich der anzeigepflichtige Norovirus äußere, habe man mit dem Tagesgeschäft – inklusive sorglosem Umgang mit Veranstaltungen (!) – weitergemacht.