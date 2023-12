Der Grazer Schloßberg wird zum Festspielhügel

Was 2020 mit einem „Fidelio“ mit dem walisischen Opernstar Bryn Terfel begonnen hat, ist mittlerweile zu einer sommerlichen Tradition geworden. Bereits zum vierten Mal holen die Spielstätten Graz am 18. und 20. August 2024 die Stars der Opernwelt für ganz besondere Produktionen in die steirische Landeshauptstadt. Nach Elīna Garanča, Jonas Kaufmann, Kristīne Opolais und Ramón Vargas in den vergangenen Jahren, sind es im kommenden Sommer Stars aus Bayreuth, die den Schloßberg in einen Festspielhügel verwandeln.