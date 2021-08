Kaufmann und Opolais begeistern Grazer Publikum

Stimmlich ziemlich indisponiert hingegen war Sir Bryn Terfel in der Rolle des Baron Scarpia bei der Vorpremiere am Samstag, zu der neben Sponsoren und Freunden der Spielstätten auch die Presse geladen war. So indisponiert, dass bei der offiziellen Premiere am Sonntag Ludovic Tézier einspringen musste, der die „Tosca“ aktuell auch in Salzburg mit Anna Netrebko in der Titelrolle singt. Für die Vorstellungen am Dienstag und Mittwoch wird noch abgewartet, ob Terfel selbst, oder ein Ersatz singen wird.