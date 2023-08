Elina Garanca in Graz: Carmen hat die Hosen an

Carmen hat in Graz die Hosen an. Schon in der ersten Szene blitzt unter einem schwarzen Wickelrock eine knallrote Hose durch. Als sie wenig später - in der szenisch angedeuteten Konzertversion von Bizets Opernklassiker - an der Bar sitzt und die Beine übereinanderschlägt, wird sichtbar, was Elīna Garanča von Anfang an spürbar gemacht hat: Sie legt ihre Paraderolle in Graz als erfahrene Verführerin an - sie reizt die Männer nicht mit neckischer Erotik, sondern mit legerer Eleganz. Freilich: An ihrem tragischen Tod kann auch diese Souveränität nichts ändern.