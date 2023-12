Wichteln: Sinnvolle Alternative zum Schenken?

Aus dem hohen Norden haben es in den letzten Jahrzehnten mehrere Sitten ganz von selbst nach Mitteleuropa geschafft (etwa Hygge, die heimische Gemütlichkeit), während andere, wie das bewährte nordische Bildungswesen, ihren Weg trotz wiederholter Besuche unserer Politiker am Polarkreis nicht nach Österreich gefunden haben. Ein weihnachtlicher Brauch aus Skandinavien, der sich in den vergangenen Jahren jedoch als Alternative zum althergebrachten Schenken etabliert hat, ist das Wichteln.