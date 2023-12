Putin klagt über Russlands Zulassungs-Bedingungen

Antreten unter neutraler Flagge

Wegen des von Putin befohlenen Angriffskriegs gegen die Ukraine hatte das IOC russische Sportler bisher gesperrt. In der vergangenen Woche hat das IOC Einzelsportlern aus Russland und Belarus unter bestimmten Auflagen aber die Starterlaubnis für die Sommerspiele 2024 in Paris erteilt. Bedingung ist wie bereits für die Rückkehr in andere internationale Wettbewerbe, dass Russen und Belarussen nur unter neutraler Flagge dabei sein dürfen. Mannschaften sind nicht zugelassen.