US-Republikaner wollen Biden wieder aus Amt haben

Er soll von den Geschäften in der Ukraine und China profitiert und die Öffentlichkeit belogen haben. Hunter Biden ist in den vergangenen Jahren ein beliebtes Angriffsziel der Republikanerinnen und Republikaner geworden. Der 53-jährige ehemalige Anwalt, Geschäftsmann und Lobbyist hat mehrere juristische Probleme. Mitte September wurde er von der Bundesjustiz wegen illegalen Waffenbesitzes angeklagt, vergangene Woche wegen Steuerbetrugs. „Mein Vater war nicht finanziell in meine Geschäfte involviert“, sagte er kürzlich. Die Hardliner der Republikanerinnen und Republikaner würden Joe Biden schaden wollen. Hunter war am Mittwoch für eine Befragung hinter verschlossenen Türen vorgeladen, der Präsidentensohn lehnte das aber ab und verlangte stattdessen eine öffentliche Anhörung.