Dieses Rennen ist der Problemfall für Ski-Kalender

Einerseits ist die Flut an Klassikern im Kalender den bereits zahlreichen Absagen in diesem Winter geschuldet. So hat Gröden eine Abfahrt von Zermatt/Cervinia übernommen, Wengen via Beaver Creek eine dazu bekommen. Ursprünglich im Kalender fanden sich andererseits aber schon die zwei Hahnenkamm-Abfahrten, das Riesentorlauf-Doppel in Alta Badia, die zwei Flutlicht-Events in Schladming oder das Doppel-Date mit dem Garmisch-Super-G.