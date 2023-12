Parlament beschloss Anreize für längeres Arbeiten

Eine aktuelle Studie zeigt auf, dass Menschen in Österreich im Vergleich zu zahlreichen anderen entwickelten Industriestaaten deutlich früher ihren Ruhestand antreten. Die Bundesregierung will nun mit zusätzlichen Anreizen Menschen länger im Erwerbsleben halten. Ein Maßnahmenpaket ist am Mittwoch im Nationalrat beschlossen worden.