„Immerhin“ | Zielscheibe Zadic

„Immerhin“. Die Bilanz dieser Monsterkonferenz namens COP28 in Dubai: „Der Anfang vom Ende“? Oder doch „viel zu wenig“? Wobei nur Träumer große Hoffnungen hatten, dass beim Weltklimagipfel ausgerechnet in einem Erdöl-Emirat der Ausstieg aus fossilen Brennstoffen beschlossen würde. Ein erster Entwurf für ein Abschlussdokument, in dem dies festgeschrieben wäre, fand keine Mehrheit. Ein radikal abgespeckter „weicher“ Entwurf wurde letztlich doch verworfen. Und so landete man bei einem Dokument, dass die „Abwendung von Erdöl und Erdgas“ vorsieht. Das ist im Kampf gegen die Erderhitzung vielen, wie den österreichischen NGOs von Global 2000 bis Greenpeace zu wenig. Andere wie die grüne österreichische Umweltministerin zeigen sich dagegen vom Beschluss begeistert. Leonore Gewessler brach in Jubel aus, findet, dass „in Anbetracht der schwierigen Situation die Einigung enorme Bedeutung für das Weltklima hat“. Was bleibt als Resümee? Ein „Immerhin“. Immerhin wurde ein Fortschritt erzielt, mit dem man so nicht wirklich rechnen durfte.