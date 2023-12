Russland verlor in der Ukraine 87% seiner Soldaten

Putin setzt auf Stellungskrieg

Russlands Präsident Wladimir Putin ist jedenfalls entschlossen, mit seinen Truppen weiter vorzurücken. Er setzt offenbar auch darauf, dass in den kommenden kalten Monaten in der Ukraine kaum Manöver möglich sind. „Russland scheint zu glauben, dass ein militärischer Stillstand während des Winters die westliche Unterstützung für die Ukraine aufzehren und Russland trotz Verlusten und des anhaltenden Mangels an geschultem Personal, Munition und Ausrüstung letztlich einen Vorteil verschaffen wird“, so ein Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats der USA gegenüber CNN.