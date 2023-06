Moskau verliert hauptsächlich „Wegwerf-Truppen“

Nur belegte Todesfälle flossen in Statistik ein

So sollen in den ersten drei Kriegsmonaten vergangenes Jahr hauptsächlich 21-jährige Vertragssoldaten gestorben sein - nun ist der typische gefallene russische Soldat „ein 34-jähriger Ex-Häftling unbekannten Ranges", heißt es in dem Bericht. Für die Auswertung nahmen die Journalisten der beiden Medien nur Kämpfer in die Datenbank auf, deren Tod eindeutig belegt ist. Diese Informationen werden beispielsweise durch Beiträge von Angehörigen in sozialen Netzwerken gesammelt.