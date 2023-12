Am Beispiel Polens

Große Freude in der politischen Klasse erregte in den letzten Tagen der Regierungswechsel in Warschau. Zwar war die nationalkonservative PiS-Partei mit 35 Prozent die weitaus stärkste Kraft geblieben, ein linksliberales Dreiparteien-Bündnis unter dem ehemaligen EU-Ratspräsidenten Donald Tusk kann aber nun die Regierung bilden. Und das - so hieß es allgemein - sei nun endlich eine proeuropäische.