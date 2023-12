Häuser durchwühlt: Täter stahlen Schmuck

Kaum hatte die Polizei vor ihnen gewarnt, ist es schon wieder passiert: Dämmerungseinbrecher waren am Werk! In der Weihnachtszeit haben sie Hochsaison. Eine böse Überraschung erlebte ein Hausbesitzer in Pinkafeld. Als er in der Nacht auf Mittwoch heimgekommen ist, waren alle Zimmer im Obergeschoß durchwühlt. „Unbekannte sind über die Schiebetür auf der Terrasse ins Haus eingedrungen“, teilt die Polizei mit. In Rechnitz schlugen Kriminelle am Dienstagabend unbemerkt ein gartenseitiges Fenster ein, um in ein Wohnhaus einzusteigen. Laut den Ermittlungen haben es die Täter bei beiden Coups auf Schmuck abgesehen. Die genaue Schadenssumme ist noch unklar.