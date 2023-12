50-jährige Riegler geht in ihre 29. Weltcup-Saison

Nach dem Italien-Doppel und der Weihnachts-Ouvertüre in Davos geht es im Weltcup am 13. Jänner in Scuol und damit erneut in der Schweiz weiter. Bad Gastein und Simonhöhe in Kärnten sind für 16./17. bzw. 27./28. Jänner angesetzt. Die einzige außer-europäische Destination wird Mitte Februar Craigleith in Kanada sein. Als letzte von insgesamt zwölf Weltcup-Stationen in dieser Zwischensaison ist für 16./17. März wieder Berchtesgaden positioniert.