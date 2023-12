Klimagipfel: Ergebnisse „kein großer Durchbruch“

„(...)Ambitionierte Klimaziele geraten außer Reichweite und die Folgen, wie weltweite Hungerkrisen, werden sich absehbar verschärfen“, befürchtet wiederum Ekkehard Forberg von der Hilfsorganisation World Vision. Greenpeace Österreich warnt in einer Aussendung wiederum von Schlupflöchern, „die Kohlenstoffspeicherung oder Atomkraft Tür und Tor“ öffnen könnten. „Statt weiter in Österreich hinterherzuhinken, muss jetzt der Ausstieg aus fossilen Brennstoffen in nationale Gesetze gegossen werden“, empfiehlt Klara König von Fridays For Future Austria (siehe Video oben).