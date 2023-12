spusu führt Mindestgehalt von 2000 Euro brutto ein

Die Wirtschaftslage hat in den letzten Jahren mit Pandemie, Rekordinflation und steigenden Lebenshaltungskosten, die finanzielle Belastung für viele Menschen, auch in Österreich erheblich erhöht. Laut Schätzungen sind mittlerweile 35 Prozent der Haushalte gezwungen, ihre Ersparnisse aufzubrauchen oder Schulden aufzunehmen, um über die Runden zu kommen. Die Armutsgefährdung ist nicht mehr nur für Randgruppen ein Thema, sondern ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen.