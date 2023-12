Paxlovid: Rauch auf Kriegsfuß mit Apothekern

Pirola & Co.: Virologe ortet Rekordwelle

Virologe Andreas Bergthaler sprach unterdessen im Ö1-„Morgenjournal“ von einer Welle, „die in der Höhe vielleicht noch gar nicht bisher in der Pandemie zu sehen war“, und berief sich dabei auf Daten aus dem Abwassermonitoring. Dabei machen Omikron-Untervarianten wie Pirola 35 Prozent des über das Abwasser gemessenen Infektionsgeschehens aus. Es sei anzunehmen, „dass sich diese Varianten weiterhin verbreiten“, woraus man schließen könne, dass die Infektionswelle „unter Umständen noch etwas länger anhält“.