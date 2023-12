Rauch verspricht: Paxlovid-Engpass bald vorbei

Weiterer Grippe-Impfstoff gekauft

Auch beim Grippe-Impfstoff wurden die Vorräte aufgefüllt. Insgesamt eine Million Dosen wurden laut Rauch für das öffentliche Impfprogramm gekauft. „Nach unseren Informationen muss ein Drittel noch in Apotheken und Arztpraxen liegen. Dennoch klagen Patientinnen und Patienten, dass kein Impfstoff verfügbar ist“, sagte Rauch. Der Bund habe „Arzneimittel für zig Millionen an Steuergeld beschafft“. Apothekerkammer, Ärztekammer, Pharma-Großhandel und die weiteren Partner hätten „die Verteilung und Verimpfung effektiv zu organisieren. Das werde ich in den kommenden Gesprächen sehr deutlich machen“, kündigte der Minister an.