Warum Tschechen und Oberösterreicher „fremdeln“

Ernüchternde Antwort

Seine Antwort ist präzise, aber auch ernüchternd: Nicht wirklich, denn es gab drei Hauptgründe, warum die Annäherung so stockend verlaufen ist, sagt Mitterlöhner: „Die unterschiedliche Sprache: Während viele Tschechen durchaus Deutsch gelernt haben, ist umgekehrt kaum ein Mühlviertler in der Lage sich auf Tschechisch auszudrücken. Es brauchte rund zehn Jahre, bis man im Skigebiet Hochficht und in diversen lokalen Aufschriften und Speisekarten in Tschechisch anbot.“