Teenagerin tot in Wohnung - Mann (54) festgenommen

Notruf bei der Wiener Polizei: In den Morgenstunden am Sonntag verständigte ein Mann (54) in Rudolfsheim Fünfhaus die Beamten, weil ein 16-jähriges Mädchen, welches er tags zuvor kennengelernt und anschließend zu sich in eine Wohnung mitgenommen habe, bewusstlos sei. Das Mädchen wurde anschließend tot in der Wohnung gefunden - der Mann wurde festgenommen.