„Air Schengen“: Karner spielt Ball an EU weiter

Nachdem Innenminister Gerhard Karner am Samstagabend eine mögliche Lockerung der österreichischen Schengen-Blockade gegenüber Rumänien und Bulgarien - die „Krone“ hat berichtet - in den Raum gestellt hatte, spielte Karner am Montag den Ball nach Brüssel weiter. Er habe „klare Bedingungen“ gestellt, nun sei die „Kommission am Zug“, erst dann würde er „Air Schengen“, dem Aufheben der Grenzen im Flugverkehr, zustimmen.