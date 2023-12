Karner: „Air-Schengen“ für Rumänien und Bulgarien

Innenminister in geheimer Mission. Wie die „Krone“ dennoch erfuhr, übermittelte Gerhard Karner Bulgarien und Rumänien ein Angebot zu Schengen: Weiter keine Aufhebung der Kontrollen an Grenzen beider Länder – die illegale Migration sei zu stark. Also auch kein Beitritt zu Schengen. Hier bleibt Österreich hart. Das System müsse repariert werden.