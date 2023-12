Wirbel um „verunreinigte“ Corona-Impfstoffe

Man wünsche sich eine möglichst ruhige Vorweihnachtszeit, schrieb jetzt die Deutsche Pharmazeutische Zeitung in ihrer Online-Ausgabe, allerdings: „Umso ärgerlicher, je gefährlicher ist es, wenn die Teams in den Praxen und Offizinen (Apotheken; Anm.) gerade jetzt mit irreführendem Quatsch zusätzlich beschäftigt und schlimmstenfalls verunsichert werden. Gemeint ist jenes unsägliche Schreiben einer ominösen Gruppe namens ,Medizinischer Behandlungsverbund‘ (MBV). Darin wurden Ärztinnen und Ärzte vor angeblichen DNA-Verunreinigungen in mRNA-basierten Covid-19-Impfstoffen gewarnt, sollten sogar Rückstellmuster (zur Untersuchung; Anm.) einschicken.“