„Der Bursch lag reglos mit dem Kopf im Schnee“

Der Zufall wollte es, dass Amer Sumbic mit dem Auto genau an jener Stelle in Kematen an der Krems vorbeifuhr, an der ein 18-Jähriger nach einem medizinischen Notfall bewusstlos im Schnee lag. Ein vergessenes Handy spielte dabei eine wichtige Rolle. Der 31-Jährige schildert, wie er zum Lebensretter wurde.