US-Verschwörungstheoretiker in Privatinsolvenz

Mehrere Prozesse wegen Falschbehauptungen

Der Radiomoderator und Gründer der rechten Website „Infowars“ war in den vergangenen Monaten wegen Falschbehauptungen zum Blutbad an der Sandy-Hook-Grundschule in mehreren Prozessen zu Schadenersatz in Höhe von insgesamt knapp 1,5 Milliarden US-Dollar (mehr als 1,4 Milliarden Euro) verurteilt worden. Das Geld schuldet er unter anderem mehreren Eltern, deren Kinder bei dem Massaker getötet worden waren. Jones hatte über Jahre behauptet, das Schulmassaker in der Stadt Newtown im Bundesstaat Connecticut habe gar nicht stattgefunden. Es sei vielmehr vorgetäuscht worden, um eine Verschärfung des Waffenrechts durchzusetzen.