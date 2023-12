Italienische Umarmung für das Raumgefühl

Dass Cardinali-Vanicek seit Anbeginn erfolgreich ist, liegt natürlich nicht nur daran, „dass ich Glück mit meinen Kunden hatte“, die in der Zwischenzeit auch aus anderen Bundesländern den Weg in die Paradeisergasse 9 finden, wo „Cardinali Interior Design“ beheimatet ist. Man muss nur Räume auf sich wirken lassen, die ihre italienische Umarmung erfahren haben, um sich in der Einheit von Schönheit, Behaglichkeit und Funktionalität wohl zu fühlen: „Bevor ich mit einer Um- oder Neugestaltung beginne, muss ich mir vor Ort ein Bild machen, dann beginnt das tüfteln an den Plänen bis hin zum 3D-Modell am Computer - Schritt für Schritt und immer abgestimmt auf die Wünsche und Bedürfnisse meiner Kunden.“ Wer also eine Brise Italianità voll warmer, zurückhaltender Eleganz durch sein Heim wehen lassen will, ist bei Monica Cardinali-Vanicek an der richtigen Adresse: cardinali.eu