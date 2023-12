Frau in Wien wochenlang von Bekanntem terrorisiert

Bereits mehrere Male soll eine junge Frau von einem Bekannten vor ihrer eigenen Wohnung in Wien belästigt worden sein. Am Freitag gelang es dem Mann, sich gewaltsam Zutritt in die Wohnung der Frau in Rudolfsheim-Fünfhaus zu verschaffen. Dort zückte der Verdächtige ein Messer. Die Polizei wurde alarmiert.