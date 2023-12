Österreich: 35 Klima-Millionen für „Stiefkinder“

20 Millionen Euro gehen an den „Adaption Fund“, der Anpassungsprojekte in Ländern des Globalen Südens unterstützt, die besonders von der Klimakrise betroffen sind. Zwölf weitere Millionen sind für das World Food Programme in der Sahelzone vorgesehen, die verbleibenden drei Millionen gehen an „CREWS - Climate Risk Early Warning Systems“ - ein Finanzierungsmechanismus, der Projekte in den am wenigsten entwickelten Ländern und kleinen Inselstaaten mit Geldern unterstützt, um Frühwarndienste einzurichten.