Schimmelbefall: Eltern in Sorge um die Kinder

Gesundheit an erster Stelle

Eltern sind angesichts diese Umstände besorgt um Kinder und Bedienstete. Zudem wird befürchtet, dass es in anderen Schulen und Kindergärten der Stadt ähnliche Probleme geben könnte. Stadtrat Christian Pober fordert deshalb eine umfassende und gründliche Nachschau. „Die Gesundheit unserer Kinder muss an erster Stelle stehen“, so Pober. Die Vizebürgermeisterin beruhigt unterdessen: „Es gibt aus den anderen städtischen Einrichtungen keinerlei Meldungen betreffend eines Befalls.“