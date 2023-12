Riesen-Klimashow in Dubai

100.000 Menschen, 2456 Lobbyisten, große Reden, große Namen: Die 28. Klimakonferenz in Dubai ist eine Riesenshow. Was steckt dahinter? Immerhin: Die Konferenz startet am ersten Tag mit einem Erfolg: mehr Unterstützung für Menschen, die mit Dürre, Hungersnot und Überflutungen zu kämpfen haben. Aber das reicht nicht aus.