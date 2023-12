„Falschgeld-König“ muss für ein Jahr hinter Gitter

Die Staatsanwaltschaft hatte ihm Geldfälschung sowie versuchte Weitergabe und Besitz nachgemachten oder verfälschten Geldes vorgeworfen. Tatsächlich hatte der kriminelle Jungspund rund 600.000 Euro-„Blüten“ umgesetzt– noch nie war in Oberösterreich eine so große Menge an Falschgeld nachgewiesen worden.