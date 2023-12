Wildtierhilfe stellt nach 10 Jahren Dienste ein

Als zukünftiger Ansprechpartner für Wildtiere in Not steht das Wildtierservice der Stadt Wien bereit, das bereits jetzt offiziell für Wildtiere in Wien zuständig ist. Dieses behandelt pro Jahr 8000 Fälle. 20.000 Telefonate gehen jährlich ein. MA-49-Chef Andreas Januskovecz sieht seinen Bereich für die künftige Mehrarbeit gut aufgestellt. Man habe erst im letzten Jahr die Ressourcen aufgestockt, wird auf „Krone“-Anfrage mitgeteilt.