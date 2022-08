500 Tierfreunde retten Wiener Wildtierkrankenhaus

Prothesen für das Federkleid

Aktuell ist die Wildtierklinik auf der Suche nach Mauersegler-Federn. Mauersegler benötigen für ihr Leben in der Luft makelloses Gefieder. Kaputte Federn bedeuten in der Freiheit den Tod, in Gefangenschaft teils monatelange Pflege mit allen damit verbundenen Nachteilen. Eine Gefiederreparatur ist mit den Federn verstorbener Artgenossen möglich. Damit können die Tiere schneller wieder ausgewildert werden.