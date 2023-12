Verletzungsschock bei Sturm vor dem heißen Finale!

Für Bundesligist Sturm geht es in die finale Phase vor der Winterpause. Am Sonntag kommt Altach nach Graz, kommende Woche Donnerstag wartet in der Europa League auswärts Sporting Lissabon. In Portugal geht es ja um ein Überwintern im Europacup. Doch jetzt fällt der Abwehrchef verletzt aus.