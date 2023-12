„Österreich-Ungarn soll nun wiederauferstehen“

In einem relativ schlecht beleuchteten und dadurch mystisch anmutenden Studio debattierte der TV-Hetzer wieder einmal über Europas Zukunft. Während man sich in unseren Breiten vielleicht genüsslich über die Ansichten Solowjows amüsiert, werden sie in Russland oft für bare Münze genommen. Nicht umsonst werden Diskussionen solcher Art vom Staatsfernsehen gesendet. Das Volk soll damit möglichst auf Kreml-Linie gehalten, oder, etwas direkter formuliert, einer Gehirnwäsche unterzogen werden.