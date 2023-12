Leuchtturm-Projekt: Aus für die Schulsprengel

Gemeinsam setzen die fünf Mittelschulen ab dem nächsten Schuljahr ein in Österreich einzigartiges Projekt um. „Wir haben in den Schulen Teams gebildet und das neue Profil erarbeitet“, so Völkermarkts Mittelschuldirektor Hermann Enzi. Mittwoch wurde das Angebot im Beisein von Bildungsdirektorin Isabella Penz und Landesrat Daniel Fellner präsentiert.