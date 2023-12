Tod von Elfjähriger: Unfallstelle war stockfinster

Mitten in die Trauer, mischt sich jetzt Kritik in Form eines Facebook-Postings. „Vor 20 Jahren haben wir als Eltern eine Unterschriftenaktion hier bei uns gestartet und über die SPÖ eingebracht, weil unser erster Sohn von dieser Bushaltestelle in die Volksschule gebracht wurde und wir uns immer geärgert haben, weil so viele Kinder in der Früh da gestanden sind und viele Autos viel zu schnell unterwegs waren“, postet eine Userin online.