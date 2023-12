Luisa (11) tot: „Alle lassen ihren Kopf hängen“

Der furchtbare Unfalltod der elfjährigen Luisa lässt in dem 1080-Seelen-Ort Kirchberg ob der Donau niemanden kalt. In der kleinen Gemeinde in Oberösterreich trauern alle mit der Familie mit. Das Mädchen war am Dienstag in der Morgendämmerung zum Schulbus gelaufen, dabei von einem Auto gestreift worden. Jetzt sind mehr Details zum tragischen Hergang bekannt geworden.