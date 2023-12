Fälscher & Betrüger: Wie die Kulturszene schummelt

Kometenhafter Aufstieg, tieferer Fall: Am 21. Dezember läuft „Girl You Know It’s True“ in den heimischen Kinos an. Der Film mit Matthias Schweighöfer erzählt die unglaubliche Geschichte des Pop-Erfolgsduos Milli Vanilli - und des wohl größten Betrugsskandal in der Musikgeschichte! Als Anfang der 90er bekannt wurde, dass Rob Pilatus und Fab Morvan ihre vielen Superhits nicht selbst gesungen, sondern die Lippen nur zu den Stimmen anderer bewegt hatten, ging ein empörter Aufschrei durch die globale Musikindustrie.