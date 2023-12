Gasbetreiber fordert Unterstützung für Pipeline

Das Projekt „WAG Loop 1“ sieht einen 40 Kilometer langen parallelen Leitungsstrang von Oberkappel bis Bad Leonfelden vor, mit dem 30 Prozent mehr Transportkapazität aus Deutschland erreicht wird. Alle Eigentümer der GCA seien an einer raschen Umsetzung des Projekts, das auch Wasserstoff-tauglich sei, interessiert, versicherte GCA-Geschäftsführer Stefan Wagenhofer in einer Pressekonferenz am Mittwoch in Linz. Da der Bau des Loops nicht vom Markt indiziert, sondern eine politische Entscheidung sei - vor dem Hintergrund, dass die Ukraine ab 2025 kein Gas mehr aus Russland nach Westen liefern will -, wäre eine Teilförderung der veranschlagten 200 Millionen Kosten wünschenswert.