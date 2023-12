Barkeeper gab seiner Ex-Freundin Saures

Handyfotos von Hämatomen

Eine gipfelt schließlich in einer tätlichen Auseinandersetzung in der Unterkunft der Ungarin. „Er stieß mich aufs Bett. Als ich ihn aufforderte zu gehen, packte er mich am Hals und forderte mich auf, meinen Job zu kündigen. Andernfalls werde er dafür sorgen, dass ich gehen muss“, berichtet das Opfer. Vorwürfe, die der angeklagte Barkeeper von sich weist. Ganz im Gegenteil: „Ich sagte, dass jemand von uns beiden kündigen müsse und dass derjenige wohl ich sei.“ Vielleicht habe er das in einem etwas lauteren Tonfall gesagt. Aber er habe ihr weder gedroht noch sie tätlich angegriffen. Was das Opfer wiederum veranlasst, Richter, Staatsanwältin und Verteidigung einige Handyfotos von den erlittenen Hämatomen zu zeigen.