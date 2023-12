Stadt sucht nach Investor für neues Viertel

Die Stadt Villach muss das örtliche Entwicklungskonzept neu erarbeiten. Dieses ist Grundlage dafür, wie die Stadt in Zukunft aussehen soll. Und weil über 65.000 Menschen in der Stadt sich wohlfühlen sollen, wird die Bevölkerung in einigen Punkten des ÖEK mit einbezogen. In der Postgasse hat deshalb gerade eine Werkstatt für Stadtplanung eröffnet. Im Rahmen von Workshops, Vorträgen und Diskussionen wird sich hier alles um die künftige Stadtentwicklung drehen.