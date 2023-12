Die Handball-Nebenbühne kostet jede Menge Geld

Champions League ist ganz weit weg

Seit der Reform 2022 hat der EHF European Cup, in dem Hard 2008 ins Finale einzog, jedoch an Attraktivität verloren. Die Champions League sowie die European League erfuhren im Gegenzug eine Aufwertung. In der Königsklasse duellieren sich nur noch 16 Teams. Die Top-Neun-Nationen bekommen jeweils einen fixen Startplatz. Für den Champions-League-Gewinner gibt es eine Prämie von einer Million Euro. Im Vergleich zum Fußball, ein Pappenstiel. Da bekommt jeder Verein, der es in die Gruppenphase schafft, bereits 15,6 Millionen Euro Startgeld.