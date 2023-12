Wer ist der Mann in Rot eigentlich wirklich?

Nach verschiedenen Überlieferungen wurde der Geistliche entweder 270 oder 286 n. Chr. als Sohn reicher Eltern in Patara, an der türkischen Südküste geboren. Durch eine Pestepidemie wird er bereits in jungen Jahren zum Waisen, verschenkt das ererbte Vermögen an Bedürftige, lässt sich zum Priester weihen und wird wenig später in der Hafenstadt Myra zum Bischof gewählt. Kaiser Diokletian leitete im Jahr 303 die letzte Christenverfolgung ein. Wie viele andere wird auch Nikolaus eingekerkert und gefoltert.