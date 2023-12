Machen Sie Karriere bei der Stadt Wien!

Die Stadt Wien ist eine der größten und beliebtesten Arbeitgeberinnen in Österreich, doch viele kennen die vielfältigen Aufgaben der Stadt Wien nicht. Die Mitarbeiter*innen leisten einen unverzichtbaren Beitrag für die Lebensqualität der Wiener*innen. Deshalb wirkt die Stadt Wien an der Kampagne „Meine Stadt - Mein Job“ mit und stellt einige der über 67.000 Mitarbeiter*innen vor. In der heutigen Folge erfahren Sie, wie die Mitarbeiter*innen der Stadt Wien - Einwanderung und Staatsbürgerschaft dabei helfen, in Wien Fuß zu fassen.